На Харківщині прикордонник вимагав хабар за сприяння контрабанді на територію РФ

“Оперативники спецслужби задокументували, що інспектор відділу прикордонної служби вимагав у мешканця Харківщини вісімсот доларів США за невжиття заходів правового реагування при переправленні ним через кордон України на територію РФ підакцизних товарів поза прикордонно-митним контролем”, — йдеться у повідомленні.

Під час слідчих дій за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили частину грошей, отриманих від протиправної діяльності.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України прикордоннику оголошено про підозру в скоєнні злочину. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та підготовки клопотання про відсторонення від посади. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, відносно двох інспекторів прикордонної служби “Ділове” Мукачівського прикордонного загону відкрито кримінальне провадження за ст. 368 ККУ — Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.



