В Харьковской области пограничник требовал взятку за содействие контрабанде на территорию РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Разоблачено на взятке военнослужащего Харьковского пограничного отряда, который требовал при содействии контрабанде через границу Украины на территорию РФ взятку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Оперативники спецслужбы задокументировали, что инспектор отдела пограничной службы требовал у жителя Харьковской области восемьсот долларов США за непринятие мер правового реагирования при переправке ним через границу Украины на территорию РФ подакцизных товаров вне погранично-таможенного контроля", - говорится в сообщении.
Во время следственных действий по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли часть денег, полученных от противоправной деятельности.
В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины пограничнику объявлено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и подготовки ходатайства об отстранении от должности. Продолжаются следственные действия.
Напомним, в отношении двух инспекторов пограничной службы "Деловое" Мукачевского пограничного отряда открыто уголовное производство по ст. 368 УК - Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.