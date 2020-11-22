В Одессе на автостоянке загорелись автобусы и эвакуатор: есть раненый

“22 ноября в 3:08 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о возгорании автобуса на территории автостоянки по адресу: Приморский район, пер. Газовый, 2”, — говорится в сообщении.

Установлено, что загорелись два автобуса Van Hool и эвакуатор Volkswagen.

“Спасатели пожар локализовали в 3:26 и ее ликвидировали в 03:50 на площади 22 кв. м. В результате пожара поврежден салон и моторный отсек одного автобуса на площади 15 м2, салон второго автобуса на площади 5 м2 и салон грузового автомобиля на площади 2 м2. В результате пожара получил незначительные ожоги верхней конечности человек 1965 г.р., который после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался. Причина пожара и ущерб устанавливаются”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Кривом Роге горело административное здание учебного заведения, пострадавших нет.