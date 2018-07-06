В Одессе руководитель исправительной колонии присваивал тротуарную плитку

Одесская местная прокуратура № 2 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 191 УК Украины относительно покушения на присвоение государственного имущества.



В ходе расследования правоохранители сообщили о подозрении исполняющему обязанности директора государственного предприятия - заместителю начальника государственного учреждения "Южная исправительная колония №51" в законченном покушении на присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением.



"Чиновник подозревается в том, что оказывал незаконные указания осужденным демонтировать металлическую тротуарную плитку с пола одного из помещений, с последующей попыткой вывоза государственного имущества без каких-либо товаросопроводительных документов. В связи с тем, что автомобиль остановили правоохранители и обнаружили в кузове указанный металл, противоправные действия подозреваемого не доведено до конца", - отметили в ведомстве.



По ходатайству прокуратуры чиновника отстранен от занимаемой должности.



Кроме того, проверяется информация о возможных иных фактах противоправной деятельности подозреваемого.



Как сообщал УНН, правоохранители задержали во Львовской области военнослужащего за сбыт боеприпасов.