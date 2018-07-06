В Одессе руководитель исправительной колонии присваивал тротуарную плитку

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ОДЕССА-КИЕВ. 6 июля. УНН. Чиновник исправительной колонии давал указания осужденным демонтировать тротуарную плитку. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Одесская местная прокуратура № 2 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 191 УК Украины относительно покушения на присвоение государственного имущества.

В ходе расследования правоохранители сообщили о подозрении исполняющему обязанности директора государственного предприятия - заместителю начальника государственного учреждения "Южная исправительная колония №51" в законченном покушении на присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением.

"Чиновник подозревается в том, что оказывал незаконные указания осужденным демонтировать металлическую тротуарную плитку с пола одного из помещений, с последующей попыткой вывоза государственного имущества без каких-либо товаросопроводительных документов. В связи с тем, что автомобиль остановили правоохранители и обнаружили в кузове указанный металл, противоправные действия подозреваемого не доведено до конца", - отметили в ведомстве.

По ходатайству прокуратуры чиновника отстранен от занимаемой должности.

Кроме того, проверяется информация о возможных иных фактах противоправной деятельности подозреваемого.

Как сообщал УНН, правоохранители задержали во Львовской области военнослужащего за сбыт боеприпасов.

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