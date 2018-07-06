В Одесі керівник виправної колонії привласнював тротуарну плитку

Одеська місцева прокуратура № 2 здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 191 КК України щодо замаху на привласнення державного майна.



У ході розслідування правоохоронці повідомили про підозру виконувачу обов’язків директора державного підприємства – заступнику начальника державної установи "Південна виправна колонія №51" у закінченому замаху на привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем.



"Посадовець підозрюється у тому, що надавав незаконні вказівки засудженим демонтувати металеву тротуарну плитку з підлоги одного із приміщень, з подальшою спробою вивезення державного майна без будь-яких товаросупровідних документів. У зв’язку з тим, що автомобіль зупинили правоохоронці та виявили у кузові вказаний метал, протиправні дії підозрюваного не доведено до кінця",- зазначили у відомстві.



За клопотанням прокуратури посадовця відсторонено від займаної посади.



Крім того, перевіряється інформація щодо можливих інших фактів протиправної діяльності підозрюваного.



Як повідомляв УНН, правоохоронці затримали у Львівській області військовослужбовця за збут боєприпасів.