В Одессе иностранцев подозревают в вымогательстве 100 тысяч долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Одессе двум гражданам одной из стран Закавказья объявили о подозрении в вымогательстве 100 тыс. долларов США. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Так, граждане одной из стран Закавказья, действуя в интересах своего земляка, так называемого вора в законе, попытались с помощью юриста заключить незаконную сделку. Получив отказ, они потребовали в качестве "компенсации" 100 тысяч долларов США.
Оперативники управления стратегических расследований и детективы следственного управления, действовавшие под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области, задержали вымогателей при передаче им части денег от потерпевшего.
Обоим мужчинам объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения они задержаны.
Кроме того, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 146 УК (незаконное лишение свободы).
Напомним, в Запорожской области правоохранители задержали организатора группы вымогателей.