У Запорізькій області правоохоронці затримали організатора групи вимагачів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Правоохоронці у селищі міського типу Кирилівка затримали організатора групи, члени якої які під загрозою застосування фізичної сили, вимагали від місцевого мешканця гроші за неіснуючий борг. Триває досудове розслідування. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП у Запорізькій області.
Як раніше повідомлялось, 1 серпня в результаті спільної спецоперації працівники Слідчого управлінням ГУНП в Запорізькій області спільно з співробітниками Управління Служби безпеки України в Запорізькій області із залученням спецпризначенців Управління КОРД викрили групу зловмисників, які вимагали гроші у місцевого мешканця.
Було встановлено, що зловмисники викрали потерпілого та під загрозою застосування фізичної сили, безпідставно вимагали від потерпілого грошові кошти у сумі 2000 доларів США. Їх затримали безпосередньо після скоєння злочину.
Трьох чоловіків, 1995, 1993 та 1994 років народження того ж дня затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Місцезнаходження четвертого фігуранта встановлювали.
3 серпня працівники Слідчого управління ГУНП в Запорізькій області за оперативного супроводу співробітників Управління Служби безпеки України із залученням спецпризначенців КОРД, в селищі міського типу Кирилівка затримали організатора групи, чоловіка 1975 року народження.
На даний час судом трьом затриманим обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу організатору групи.
За даним фактом триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.2 ст.189 (Вимагання), ч.2 ст.187 (Розбій) та ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.