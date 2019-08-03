У Запорізькій області правоохоронці затримали організатора групи вимагачів

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Правоохоронці у селищі міського типу Кирилівка затримали організатора групи, члени якої які під загрозою застосування фізичної сили, вимагали від місцевого мешканця гроші за неіснуючий борг. Триває досудове розслідування. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП у Запорізькій області.