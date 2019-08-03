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В Запорожской области правоохранители задержали организатора группы вымогателей

В Запорожской области правоохранители задержали организатора группы вымогателей

Киев  •  УНН

 • 9388 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Правоохранители в поселке городского типа Кирилловка задержали организатора группы, члены которой которые под угрозой применения физической силы, требовали от местного жителя деньги за несуществующий долг. Продолжается досудебное расследование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Запорожской области.

Как ранее сообщалось, 1 августа в результате совместной спецоперации работники Следственного управлением ГУНП в Запорожской области совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области с привлечением спецназа Управления КОРД разоблачили группу злоумышленников, которые требовали деньги у местного жителя.

Было установлено, что злоумышленники похитили потерпевшего и под угрозой применения физической силы, безосновательно требовали от потерпевшего денежные средства в сумме 2000 долларов США. Их задержали непосредственно после совершения преступления.

Трех мужчин, 1995, 1993 и 1994 рождения в тот же день задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Местонахождение четвертого фигуранта устанавливали.

3 августа работники Следственного управления ГУНП в Запорожской области при оперативном сопровождения сотрудников Управления Службы безопасности Украины с привлечением спецназа КОРД, в поселке городского типа Кирилловка задержали организатора группы, мужчины 1975 года рождения.

В настоящее время судом трем задержанным избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос об избрании меры пресечения организатору группы.

По данному факту проводится досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.2 ст.189 (вымогательство), ч.2 ст.187 (разбой) и ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

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