В Запорожской области правоохранители задержали организатора группы вымогателей

КИЕВ. 3 августа. УНН. Правоохранители в поселке городского типа Кирилловка задержали организатора группы, члены которой которые под угрозой применения физической силы, требовали от местного жителя деньги за несуществующий долг. Продолжается досудебное расследование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Запорожской области.