У Запоріжжі затримали групу вимагачів

Так, 1 серпня в результаті спільної спецоперації співробітники УСБУ в Запорізькій області спільно зі Слідчим управлінням ГУНП із залученням спецпризначенців Управління "КОРД" викрили групу зловмисників, які вимагали гроші у чоловіка.

Встановлено, що зловмисники викрали потерпілого та під загрозою застосування фізичної сили, безпідставно вимагали від потерпілого грошові кошти у сумі 2 000 доларів США. Їх затримали безпосередньо після скоєння злочину.

Крім цього, під час досудового розслідування правоохоронцями було задокументовано факт передачі частини грошових коштів у сумі 500 доларів США нападникам.

Трьох чоловіків, 1995, 1993 та 1994 років народження затримали. Ще одного чоловіка 1975 року народження розшукують.

За даним фактом триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.2 ст.189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Крім того, відкриті кримінальні провадження за ознаками ч.2 ст.187 (Розбій) та ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

На даний час встановлюється причетність затриманих до скоєння низки інших злочинів.

Нагадаємо, на Донеччині судитимуть членів банди за розбійний напад на валютника.