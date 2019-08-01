На Донеччині судитимуть членів банди за розбійний напад на валютника
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. У Донецькій області перед судом постануть члени озброєної банди, яка вчинила розбійний напад з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах. Про це УНН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.
"Відділом нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Донецької області, завершено досудове розслідування за обвинуваченням чотирьох мешканців м. Слов’янська віком 42, 45, 47 та 52 роки у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257 (організація озброєної банди з метою нападу на окремих осіб, а також участь у такій банді або у вчинюваному нею нападі) та ч. 4 ст. 187 (розбійний напад, спрямований на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, вчинений організованою групою) КК України", - йдеться в повідомленні.
Так, зловмисники виманили у безлюдне місце під приводом обміну великої суми грошей жителя Слов’янська, який займався валютними операціями, та за допомогою погроз вбивством намагалась заволодіти його грошовими коштами у розмірі 1 424 500 грн.
23 лютого двох учасників банди працівниками прокуратури та поліції викрито "на гарячому" під час нападу на валютника, а двох інших спільників затримано під час спроби втечі з місця скоєння злочину.
У ході обшуків у зловмисників вилучено засоби мобільного зв’язку, автотранспорт, зброю та інші предмети.
Наразі обвинувальний акт направлено до суду. Учасникам банди загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна. На вирок суду банда очікує під вартою.
Нагадаємо, на Херсонщині підприємця пограбували на понад півмільйона гривень