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В Одесі іноземців підозрюють у вимаганні 100 тисяч доларів

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. В Одесі двом громадянам однієї з країн Закавказзя оголосили про підозру у вимаганні 100 тис. доларів США. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції Одеської області.

Так, громадяни однієї з країн Закавказзя, діючи в інтересах свого земляка, так званого злодія в законі, спробували з допомогою юриста укласти незаконну угоду. Отримавши відмову, вони почали вимагати в якості "компенсації" 100 тисяч доларів США.

Оперативники управління стратегічних розслідувань та детективи слідчого управління, які діяли під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області, затримали вимагачів під час передачі їм частини грошей від потерпілого.

Обом чоловікам оголосили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу їх затримано.

Крім того, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі).

Нагадаємо, у Запорізькій області правоохоронці затримали організатора групи вимагачів.

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