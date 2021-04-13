В Одессе горел 25-ти этажный жилой дом: эвакуировали 55 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В многоэтажном доме в жилом комплексе “Апельсин”, что в городе Одесса, произошел крупный пожар. Из дома эвакуировали 55 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области, передает УНН.
Детали
Так, сообщается, что 13 апреля в 7:11 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании офиса на 24-м этаже многоэтажного жилого дома в приморском районе Одессы.
По прибытию к месту вызова спасателями было установлено возгорание офисного помещения на 24-м этаже 25-ти этажного жилого дома. Подразделения работали по повышенному номеру вызова “Пожар 1 Бис”.
Спасатели локализовали пожар в 8:05 и ликвидировали его в 8:07 на площади 60 м2. Погибших и пострадавших нет. По данным ГСЧС, из дома были эвакуированы 55 человек путем самостоятельного выхода по лестничным маршам.
От ГСЧС привлекались 13 единиц техники и 50 человек личного состава.
дополнение
В прошлом месяце в центре Днепра горела многоэтажка .