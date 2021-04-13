В Одесі горів 25-ти поверховий житловий будинок: евакуювали 55 людей

Деталі

Так, повідомляється що 13 квітня о 07:11 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання офісу на 24-му поверсі багатоповерхового житлового будинку у приморському районі Одеси.

По прибуттю до місця виклику рятувальниками було встановлено загорання офісного приміщення на 24-му поверсі 25-ти поверхового житлового будинку. Підрозділи працювали за підвищеним номером виклику “Пожежа 1 Біс”.

Рятувальники локалізували пожежу о 8:05 та ліквідували її о 8:07 на площі 60 м2. Загиблих та постраждалих немає. За даними ДСНС, з будинку було евакуйовано 55 осіб шляхом самостійного виходу по сходовим маршам.

Від ДСНС залучались 13 одиниць техніки та 50 чоловік особового складу.

Доповнення

Минулого місяця у центрі Дніпра горіла багатоповерхівка.