У центрі Дніпра горіла багатоповерхівка: жителів евакуйовували
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Пожежа сталася в одній з багатоповерхівок у місті Дніпро, з будинку евакуйовували п'ятеро мешканців. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
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Пожежа сталася на проспекті Олександра Поля Центрального району міста Дніпро. Горіла квартира на четвертому поверсі в п’ятиповерховому житловому будинку, повідомлення про що рятувальники отримали 14-го березня о 17:34.
На місці було встановлено, що пожежа виникла у спальній кімнаті двокімнатної квартири на четвертому поверсі.
"Вогонь миттєво охопив приміщення оселі. Через віконні прорізи у квартирі спостерігалось відкрите полум’я", - розповіли рятувальники.
Задимлення сходової клітки перешкоджало вільній евакуації мешканців з верхнього поверху. Однак, рятувальниками таки було евакуйовано з задимлених приміщень четвертого та п’ятого поверхів 5 осіб. Власниця помешкання, жінка 1928 року народження, самостійно вийшла з палаючої оселі.
Вогнем знищено речі домашнього вжитку, меблі та внутрішнє облицювання стін квартири. Загальна площа пожежі сягнула 25 кв. м. Внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає.
Пожежу локалізовано о 17:56 та ліквідовано об 18:04.
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