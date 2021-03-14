В центре Днепра горела многоэтажка: жителей эвакуировали
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Пожар произошел в одной из многоэтажек в городе Днепр, из дома эвакуировали пять жителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Детали
Пожар произошел на проспекте Александра Поля Центрального района города Днепр. Горела квартира на четвертом этаже в пятиэтажном жилом доме, сообщение о чем спасатели получили 14-го марта в 17:34.
На месте было установлено, что пожар возник в спальне двухкомнатной квартиры на четвертом этаже.
"Огонь мгновенно охватил помещение жилья. Через оконные проемы в квартире наблюдалось открытое пламя", - рассказали спасатели.
Задымление лестничной клетки препятствовало свободной эвакуации жителей с верхнего этажа. Однако, спасателями таки были эвакуированы из задымленных помещений четвертого и пятого этажей 5 человек. Владелица квартиры, женщина 1928 года рождения, самостоятельно вышла из горящей квартиры.
Огнем уничтожены вещи домашнего обихода, мебель и внутренняя облицовка стен квартиры. Общая площадь пожара составила 25 кв. м. В результате пожара погибших и пострадавших нет.
Пожар локализован в 17:56 и ликвидирован в 18:04.
Добавим
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