В Одессе двое мужчин за час дважды "минировали" центр города
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Полиция задержала в Одессе двух псевдоминеров. Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области, передает УНН.
"Оперативники Портофранковского отделения полиции Приморского ОП совместно с работниками прокуратуры и Службы безопасности Украины в ходе проведения первоочередных оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали двух одесситов, которые в течение часа дважды сообщали в полицию о якобы минировании Соборной площади", - говорится в сообщении.
Отмечено, что после конфликта с женой 41-летний мужчина употреблял алкогольные напитки.
"В нетрезвом состоянии решил сообщить о минировании, чтобы таким образом "унять эмоции". На улице он встретил случайного прохожего, которому предложил принять участие в "шутке". Вдвоем преступники дважды звонили в полицию и сообщали о взрывчатке в центре города", - прокомментировали в полиции.
По данному факту начато уголовное производство по ст. 259 УК Украины. Инициатора ложного сообщения о минировании задержали. Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности другого фигуранта преступления. Следствие продолжается.
Напомним, сотрудники СБУ разоблачили в Днепре двух "анонимов", которые совершили ложные сообщения с угрозами террористического характера.