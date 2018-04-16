В Одессе двое мужчин за час дважды "минировали" центр города

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Полиция задержала в Одессе двух псевдоминеров. Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области, передает УНН.

"Оперативники Портофранковского отделения полиции Приморского ОП совместно с работниками прокуратуры и Службы безопасности Украины в ходе проведения первоочередных оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали двух одесситов, которые в течение часа дважды сообщали в полицию о якобы минировании Соборной площади", - говорится в сообщении.

Отмечено, что после конфликта с женой 41-летний мужчина употреблял алкогольные напитки.

"В нетрезвом состоянии решил сообщить о минировании, чтобы таким образом "унять эмоции". На улице он встретил случайного прохожего, которому предложил принять участие в "шутке". Вдвоем преступники дважды звонили в полицию и сообщали о взрывчатке в центре города", - прокомментировали в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 259 УК Украины. Инициатора ложного сообщения о минировании задержали. Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности другого фигуранта преступления. Следствие продолжается.

Напомним, сотрудники СБУ разоблачили в Днепре двух "анонимов", которые совершили ложные сообщения с угрозами террористического характера.

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