У Дніпрі затримали чоловіка за жарти про теракти на Пасху
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Співробітники СБУ викрили у Дніпрі двох "анонімів", які здійснили неправдиві повідомлення з погрозами терористичного характеру. Один з них розповів про нібито причетність іншого чоловіка до підготовки терактів у період пасхальних свят. Про це УНН повідомили у прес-центрі СБУ.
Так, у Шевченківському районі обласного центру правоохоронці затримали місцевого жителя, який у стані алкогольного сп’яніння повідомив про "мінування" житлових будинків, будівлі СБУ та погрожував вчинити теракт.
У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.
"Оперативники спецслужби також викрили мешканця Дніпра, який з особистих мотивів повідомив про іншого чоловіка, нібито причетного до підготовки терористичних актів у період пасхальних свят на території міста. Результати перевірки не підтвердили "версію" зловмисника", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Львові анонім повідомив про замінування трьох бізнес-центрів.