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У Дніпрі затримали чоловіка за жарти про теракти на Пасху

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Співробітники СБУ викрили у Дніпрі двох "анонімів", які здійснили неправдиві повідомлення з погрозами терористичного характеру. Один з них розповів про нібито причетність іншого чоловіка до підготовки терактів у період пасхальних свят. Про це УНН повідомили у прес-центрі СБУ.

Так, у Шевченківському районі обласного центру правоохоронці затримали місцевого жителя, який у стані алкогольного сп’яніння повідомив про "мінування" житлових будинків, будівлі СБУ та погрожував вчинити теракт.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

"Оперативники спецслужби також викрили мешканця Дніпра, який з особистих мотивів повідомив про іншого чоловіка, нібито причетного до підготовки терористичних актів у період пасхальних свят на території міста. Результати перевірки не підтвердили "версію" зловмисника", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Львові анонім повідомив про замінування трьох бізнес-центрів.

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