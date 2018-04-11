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В Днепре задержали мужчину за шутки о терактах на Пасху

В Днепре задержали мужчину за шутки о терактах на Пасху

Киев  •  УНН

 • 9604 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Сотрудники СБУ разоблачили в Днепре двух "анонимов", которые совершили ложные сообщения с угрозами террористического характера. Один из них рассказал о якобы причастности другого мужчины к подготовке терактов в период пасхальных праздников. Об этом УНН сообщили в пресс-центре СБУ.

Так, в Шевченковском районе областного центра правоохранители задержали местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения сообщил о "минировании" жилых домов, здания СБУ и угрожал совершить теракт.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

"Оперативники спецслужбы также разоблачили жителя Днепра, который по личным мотивам сообщил о другом мужчине, якобы причастном к подготовке террористических актов в период пасхальных праздников на территории города. Результаты проверки не подтвердили "версию" злоумышленника", - говорится в сообщении.

Напомним, во Львове аноним сообщил о заминировании трех бизнес-центров.

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