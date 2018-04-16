В Одесі двоє чоловіків за годину двічі "замінували" центр міста
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Поліція затримала в Одесі двох псевдомінерів. Про це повідомила прес-служба поліції Одеської області, передає УНН.
"Оперативники Портофранківського відділення поліції Приморського ВП спільно з працівниками прокуратури та Служби безпеки України в ході проведення першочергових оперативно-розшукових заходів встановили та затримали двох одеситів, які протягом години двічі повідомляли у поліцію про нібито замінування Соборної площі", – йдеться в повідомленні.
Зазначено, що після конфлікту з дружиною 41-річний чоловік вживав алкогольні напої.
"Напідпитку вирішив повідомити про замінування, аби в такий спосіб "вгамувати емоції". На вулиці він зустрів випадкового перехожого, якому запропонував взяти участь у "жарті". Удвох правопорушники двічі телефонували у поліцію та повідомляли про вибухівку у центрі міста", – прокоментували в поліції.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 259 КК України. Ініціатора неправдивого повідомлення про замінування затримали. Наразі вирішується питання про притягнення до відповідальності іншого фігуранта злочину. Слідство триває.
Нагадаємо, співробітники СБУ викрили у Дніпрі двох "анонімів", які здійснили неправдиві повідомлення з погрозами терористичного характеру.