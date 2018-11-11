В Одессе девушку смыло волной с пирса
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Одессе девушку волной смыло с пирса в море, она погибла. Об этом сообщает пресс-служба ГоСЧС в Одесской области, передает УНН.
"11 ноября в 7:44 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в городе Одесса на пляже "Чайка" (10 станция Большого Фонтана), девушку смыло с пирса в море", - говорится в сообщении.
Как отметили в региональном управлении ГоСЧС, на место вызова прибыли спасатели и с помощью багра достали тело из воды. Личность погибшей и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Киеве спасатели обнаружили тело мужчины в автомобиле, который скатился в реку Днепр.
Как сообщал УНН, 73-летний житель одного из городков на Тернопольщине утонул во время ловли раков.