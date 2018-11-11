В Одессе девушку смыло волной с пирса

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107178 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114367 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 152287 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146191 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137296 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128604 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172488 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118112 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145415 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Одессе девушку смыло волной с пирса

В Одессе девушку смыло волной с пирса

Киев  •  УНН

 • 24299 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Одессе девушку волной смыло с пирса в море, она погибла. Об этом сообщает пресс-служба ГоСЧС в Одесской области, передает УНН.

"11 ноября в 7:44 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в городе Одесса на пляже "Чайка" (10 станция Большого Фонтана), девушку смыло с пирса в море", - говорится в сообщении.

Как отметили в региональном управлении ГоСЧС, на место вызова прибыли спасатели и с помощью багра достали тело из воды. Личность погибшей и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Киеве спасатели обнаружили тело мужчины в автомобиле, который скатился в реку Днепр.

Как сообщал УНН, 73-летний житель одного из городков на Тернопольщине утонул во время ловли раков.

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