В Одесі дівчину змило хвилею з пірсу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. В Одесі дівчину хвилею змило з пірсу у море, вона загинула. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС в Одеській області, передає УНН.
“11 листопада о 07:44 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про те, що у м. Одеса на пляжі „Чайка“ (10 станція Великого Фонтану), дівчину змило з пірсу у море”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили в регіональному управлінні ДСНС, на місце виклику прибули рятувальники та за допомогою багра дістали тіло з води. Особа загиблої та обставини події встановлюються.
Нагадаємо, у Києві рятувальники виявили тіло чоловіка в автомобілі, який скотився в річку Дніпро.
Як повідомляв УНН, 73-річний мешканець одного з містечок на Тернопільщині потонув на ловах раків.