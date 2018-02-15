В Одессе строительная компания обманула инвесторов на 7 млн ​​грн

В рамках расследования прокуратура сообщила о подозрении трем представителям предприятия, в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах.

"Установлено, что должностные лица строительной компании обманули доверчивых покупателей жилья под предлогом инвестирования в строительство многоэтажки по ул. Дача Ковалевского, 125/6. Наряду с этим никаких документов на земельный участок и разрешения на строительство указанной компании не выдавалось. Собственно и строить многоэтажку у фирмы намерений не было, а по указанному адресу расположен летний лагерь, который является собственностью государства", - говорится в сообщении.

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Также на территории района работал офис компании. Цена указывалась довольно привлекательная, а месторасположение вблизи моря говорило само за себя. Средства обманутых инвесторов поступали на счета юридической фирмы и в дальнейшем обналичивались и присваивались мошенниками.

В общем преступными действиями потерпевшим было нанесено 7 млн ​​грн ущерба.