В Одессе строительная компания обманула инвесторов на 7 млн грн
Киев • УНН
ОДЕССА - КИЕВ. 15 февраля. УНН. Миллионное мошенничество с жильем - в Одессе правоохранители ликвидировали преступную схему сделок со средствами инвесторов. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
В рамках расследования прокуратура сообщила о подозрении трем представителям предприятия, в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах.
"Установлено, что должностные лица строительной компании обманули доверчивых покупателей жилья под предлогом инвестирования в строительство многоэтажки по ул. Дача Ковалевского, 125/6. Наряду с этим никаких документов на земельный участок и разрешения на строительство указанной компании не выдавалось. Собственно и строить многоэтажку у фирмы намерений не было, а по указанному адресу расположен летний лагерь, который является собственностью государства", - говорится в сообщении.
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Также на территории района работал офис компании. Цена указывалась довольно привлекательная, а месторасположение вблизи моря говорило само за себя. Средства обманутых инвесторов поступали на счета юридической фирмы и в дальнейшем обналичивались и присваивались мошенниками.
В общем преступными действиями потерпевшим было нанесено 7 млн грн ущерба.