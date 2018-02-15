В Одессе строительная компания обманула инвесторов на 7 млн ​​грн

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 71235 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 86747 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 89461 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109613 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101093 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104845 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111808 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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ОДЕССА - КИЕВ. 15 февраля. УНН. Миллионное мошенничество с жильем - в Одессе правоохранители ликвидировали преступную схему сделок со средствами инвесторов. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

В рамках расследования прокуратура сообщила о подозрении трем представителям предприятия, в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах.

"Установлено, что должностные лица строительной компании обманули доверчивых покупателей жилья под предлогом инвестирования в строительство многоэтажки по ул. Дача Ковалевского, 125/6. Наряду с этим никаких документов на земельный участок и разрешения на строительство указанной компании не выдавалось. Собственно и строить многоэтажку у фирмы намерений не было, а по указанному адресу расположен летний лагерь, который является собственностью государства", - говорится в сообщении.

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Также на территории района работал офис компании. Цена указывалась довольно привлекательная, а месторасположение вблизи моря говорило само за себя. Средства обманутых инвесторов поступали на счета юридической фирмы и в дальнейшем обналичивались и присваивались мошенниками.

В общем преступными действиями потерпевшим было нанесено 7 млн ​​грн ущерба.

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