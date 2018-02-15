В Одесі будівельна компанія ошукала інвесторів на 7 млн грн
Київ • УНН
ОДЕСА - КИЇВ. 15 лютого. УНН. Мільйонне шахрайство з житлом - в Одесі правоохоронці ліквідували злочинну схему оборудок із коштами інвесторів. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
У рамках розслідування прокуратура повідомила про підозру трьом представникам підприємства, у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах.
“З’ясовано, що посадовці будівельної компанії ошукали довірливих покупців житла під приводом інвестування у будівництво багатоповерхівки по вул. Дача Ковалевського, 125/6. Поряд із цим жодних документів на земельну ділянку та дозволів на будівництво вказаній компанії не видавалося. Власне і будувати багатоповерхівку фірма намірів не мала, а за вказаною адресою розташований літній табір, що є власністю держави”, — йдеться у повідомленні.
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Також на території району працював офіс компанії. Ціна вказувалася досить приваблива, а місце розташування поблизу моря говорило саме за себе. Кошти ошуканих інвесторів надходили на рахунки юридичної фірми та у подальшому обготівковувалися та привласнювалися шахраями.
Загалом злочинними діями потерпілим спричинено 7 млн грн шкоди.