В Одессе возле рынка "Привоз" произошла стрельба

Во время проведения мероприятий в рамках оперативно-профилактической отработки "Мигрант" полицейские заметили четырех подозрительных мужчин, которые сидели в автомобиле. Решив проверить у них документы, работники полиции подошли к незнакомцам и предъявили служебные удостоверения.

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По просьбе выйти из машины, преступники пытались убежать и совершили наезд на полицейских. В результате трое правоохранителей были травмированы. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

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"Для остановки транспортного средства работники полиции применили травматическое оружие. Правонарушителей - 29-летнего одессита и трех иностранных граждан в возрасте от 37 до 51 года - задержали и доставили в Приморский отдел полиции. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

Злоумышленники задержаны.