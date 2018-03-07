В Одессе возле рынка "Привоз" произошла стрельба
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 7 марта. УНН. Сегодня у рынка "Привоз" при задержании злоумышленников сотрудники полиции применили пистолет травматического действия. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Во время проведения мероприятий в рамках оперативно-профилактической отработки "Мигрант" полицейские заметили четырех подозрительных мужчин, которые сидели в автомобиле. Решив проверить у них документы, работники полиции подошли к незнакомцам и предъявили служебные удостоверения.
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По просьбе выйти из машины, преступники пытались убежать и совершили наезд на полицейских. В результате трое правоохранителей были травмированы. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
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"Для остановки транспортного средства работники полиции применили травматическое оружие. Правонарушителей - 29-летнего одессита и трех иностранных граждан в возрасте от 37 до 51 года - задержали и доставили в Приморский отдел полиции. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.
Злоумышленники задержаны.