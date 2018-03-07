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В Одесі біля ринку “Привоз” сталася стрілянина

В Одесі біля ринку “Привоз” сталася стрілянина

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 7 березня. УНН. Сьогодні біля ринку “Привоз” під час затримання зловмисників співробітники поліції застосували пістолет травматичної дії. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області.

Під час проведення заходів в рамках оперативно-профілактичного відпрацювання “Мігрант” поліцейські помітили чотирьох підозрілих чоловіків, які сиділи в автомобілі. Вирішивши перевірити у них документи, працівники поліції підійшли до незнайомців та пред’явили службові посвідчення. 

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На прохання вийти з автівки, правопорушники намагалися втекти та скоїли наїзд на поліцейських. В результаті троє правоохоронців були травмовані. Їх доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

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“Для зупинки транспортного засобу працівники поліції застосували травматичну зброю. Правопорушників — 29-річного одесита та трьох іноземних громадян віком від 37 до 51 року — було затримано та доставлено до Приморського відділу поліції. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України”, — зазначили у поліції.

Зловмисників затримано.

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