В Обухове в результате ДТП на обочину с высоты вылетели грузовик и легковушка
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В пятницу на автодороге по улице Киевская в городе Обухов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
К месту вызова были направлены дежурный караул 16-й Государственной пожарно-спасательной части г. Обухов. По прибытию на место вызова спасатели установлено, что грузовик "КамАЗ" столкнулся с легковым автомобилем Mazda 323 и вылетели на обочину.
В результате аварии водитель легкового автомобиля получил травмы не совместимые с жизнью.
Спасатели смыли горюче-смазочных вещества с дороги и отключили аккумуляторы автомобилей для предотвращения возникновения пожара.
Напомним, где в Киеве установлены камеры фиксации нарушений ПДД.