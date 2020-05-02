В Обухові внаслідок ДТП на узбіччя з висоти вилетіли вантажівка і легковик
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У п'ятницю на автодорозі на вулиці Київська у місті Обухів сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
До місця виклику було направлено черговий караул 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Обухів. По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено, що вантажівка "КАМАЗ" зіткнулась з легковим автомобілем Mazda 323 та вилетіли на узбіччя.
Внаслідок аварії водій легкового автомобіля отримав травми не сумісні із життям.
Рятувальниками було здійснено змив паливно-мастильних речовин з дороги та відключення акумуляторів автомобілів для запобігання виникнення пожежі.
Нагадаємо, де у Києві встановлені камери фіксації порушень ПДР.