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В ОБСЕ заинтересовались стрельбой возле общежития с переселенцами в Киеве

Киев • УНН

 • 10021 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. На этой неделе наблюдатели ОБСЕ уточняли сообщения СМИ об инциденте с применением огнестрельного оружия в Киеве на улице Обуховской. Об этом говорится в отчете на сайте ОБСЕ, передает УНН.

В ОБСЕ заинтересовались стрельбой возле общежития с переселенцами в Киеве

"Наряду с трехэтажным жилым домом на ул.Обуховской, 60, где, как известно, проживают внутренне перемещенные лица и ветераны АТО, наблюдатели видели 8 автомобилей полиции, карету скорой медицинской помощи и 25 сотрудников полиции, а также активиста, известного СММ как лидер Организации украинских националистов", - говорится в сообщении.

Команда Миссии видела, как из кареты скорой помощи выходил человек (40-50 лет) с окровавленной повязкой на левой стороне лба и свежими пятнами крови на рубашке. Он сообщил, что находился в своей комнате в доме на Обуховской, когда туда силой ворвались несколько мужчин, что заставило его совершить выстрел вверх из своей охотничьей винтовки. По его словам, после этого "ему дважды выстрелили в спину и один раз в лоб". Он добавил, что переехал из Крыма 4 года назад.

Женщина рассказала наблюдателям, что выходя из дома около 10:30, она увидела, как подъезжают три черных внедорожника марки "Мерседес-Бенц", а группа из 20-30 мужчин в черной одежде пытается силой с помощью ломов открыть двери дома. За несколько мгновений она услышала звук выстрела.

Напомним, 16 апреля в столице на улице Обуховской Святошинского района между мужчинами возник конфликт, во время которого произошла стрельба.

Как сообщал УНН, в результате столкновений полиция задержала 10 человек, причастных к перестрелке на Обуховской.

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