В ОБСЄ зацікавились стріляниною біля гуртожитку з переселенцями в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Цього тижня спостерігачі ОБСЄ уточнювали повідомлення ЗМІ про інцидент із застосуванням вогнепальної зброї в Києві на вулиці Обухівській. Про це йдеться в звіті на сайті ОБСЄ, передає УНН.
“Поряд із триповерховим житловим будинком на вул.Обухівській, 60, де, як відомо, проживають внутрішньо переміщені особи та ветерани АТО, спостерігачі бачили 8 автомобілів поліції, карету швидкої медичної допомоги і 25 співробітників поліції, а також активіста, відомого СММ як лідер Організації українських націоналістів”, — йдеться в повідомленні.
Команда Місії бачила, як із карети швидкої допомоги виходив чоловік (40–50 років) із закривавленою пов’язкою на лівій стороні лоба та свіжими плямами крові на сорочці. Він повідомив, що перебував у своїй кімнаті в будинку на Обухівській, коли туди силою увірвалися кілька чоловіків, що змусило його здійснити постріл угору зі своєї мисливської гвинтівки. За його словами, після цього “йому двічі вистрілили у спину й один раз у лоб”. Він додав, що переїхав із Криму 4 роки тому.
Жінка розповіла спостерігачам, що виходячи з будинку близько 10:30, вона побачила, як під’їжджають три чорні позашляховики марки “Мерседес-Бенц”, а група з 20–30 чоловіків у чорному одязі намагається силоміць за допомогою ломів відкрити двері будинку. За кілька митей вона почула звук пострілу.
Нагадаємо, 16 квітня у столиці на вулиці Обухівській Святошинського району між чоловіками виник конфлікт, під час якого сталася стрілянина.
Як повідомляв УНН, внаслідок сутичок поліція затримала 10 осіб, причетних до перестрілки на Обухівській.