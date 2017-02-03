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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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В ОБСЕ призвали стороны конфликта обеспечить безопасность журналистов на Донбассе

Киев • УНН

 • 7957 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович призвала стороны конфликта на Донбассе активизировать свои усилия для обеспечения безопасности журналистов, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

В ОБСЕ призвали стороны конфликта обеспечить безопасность журналистов на Донбассе

"Недавняя вспышка боевых действий на Донбассе уже привеал к нескольким жертвам среди членов СМИ", - сказала Д.Миятович.

Она напомнила, что телесные повреждения получил 31 января оператор LIFE.ru Павел Чуприн и британский независимый фотограф Кристофер Нанн 2 февраля.

Она также призвала журналистов и СМИ принять все необходимые меры для безопасности работы в зоне конфликта.

Напомним, 2 февраля во время обстрела Авдеевки британский фотокорреспондент Кристофер Нанн был ранен. Его лечат в Днепре. Как сообщила волонтер, советник главы Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа, в течение трех лет Кристофер Нанн передавал репортажи из зоны боевых действий на Донбассе. Ранения получил во время обстрела в Авдеевке 2 февраля: фотограф как раз находился в квартире местных жителей, когда взрывной волной выбило окна, хозяйка квартиры погибла.

Украинские Национальные Новости

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