В ОБСЕ призвали стороны конфликта обеспечить безопасность журналистов на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович призвала стороны конфликта на Донбассе активизировать свои усилия для обеспечения безопасности журналистов, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
"Недавняя вспышка боевых действий на Донбассе уже привеал к нескольким жертвам среди членов СМИ", - сказала Д.Миятович.
Она напомнила, что телесные повреждения получил 31 января оператор LIFE.ru Павел Чуприн и британский независимый фотограф Кристофер Нанн 2 февраля.
Она также призвала журналистов и СМИ принять все необходимые меры для безопасности работы в зоне конфликта.
Напомним, 2 февраля во время обстрела Авдеевки британский фотокорреспондент Кристофер Нанн был ранен. Его лечат в Днепре. Как сообщила волонтер, советник главы Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа, в течение трех лет Кристофер Нанн передавал репортажи из зоны боевых действий на Донбассе. Ранения получил во время обстрела в Авдеевке 2 февраля: фотограф как раз находился в квартире местных жителей, когда взрывной волной выбило окна, хозяйка квартиры погибла.