В ОБСЄ закликали сторони конфлікту забезпечити безпеку журналістів на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович закликала сторони конфлікту на Донбасі активізувати свої зусилля для забезпечення безпеки журналістів, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
“Недавній спалах бойових дій в Донбасі вже призвів до кількох жертв серед членів ЗМІ”, — сказала Д.Міятович.
Вона нагадала, що тілесних ушкоджень зазнав 31 січня оператор LIFE.ruПавло Чуприн і британський незалежний фотограф Крістофер Нанн 2 лютого.
Вона також закликала журналістів і ЗМІ вжити всіх необхідних заходів для безпеки роботи в зоні конфлікту.
Нагадаємо, 2 лютого під час обстрілу Авдіївки британський фотокореспондент Крістофер Нанн був поранений. Його лікують в Дніпрі. Як повідомила волонтерка, радниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяна Губа, упродовж трьох років Крістофер Нунн передавав репортажі із зони бойових дій на Донбасі. Поранення отримав під час обстрілу в Авдіївці 2 лютого: фотограф якраз перебував у квартирі місцевих жителів, коли вибуховою хвилею вибило вікна, господиня квартири загинула.