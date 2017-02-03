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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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В ОБСЄ закликали сторони конфлікту забезпечити безпеку журналістів на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович закликала сторони конфлікту на Донбасі активізувати свої зусилля для забезпечення безпеки журналістів, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

В ОБСЄ закликали сторони конфлікту забезпечити безпеку журналістів на Донбасі

“Недавній спалах бойових дій в Донбасі вже призвів до кількох жертв серед членів ЗМІ”, — сказала Д.Міятович.

Вона нагадала, що тілесних ушкоджень зазнав 31 січня оператор LIFE.ruПавло Чуприн і британський незалежний фотограф Крістофер Нанн 2 лютого.

Вона також закликала журналістів і ЗМІ вжити всіх необхідних заходів для безпеки роботи в зоні конфлікту.

Нагадаємо, 2 лютого під час обстрілу Авдіївки британський фотокореспондент Крістофер Нанн був поранений. Його лікують в Дніпрі. Як повідомила волонтерка, радниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяна Губа, упродовж трьох років Крістофер Нунн передавав репортажі із зони бойових дій на Донбасі. Поранення отримав під час обстрілу в Авдіївці 2 лютого: фотограф якраз перебував у квартирі місцевих жителів, коли вибуховою хвилею вибило вікна, господиня квартири загинула.

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