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В ОБСЕ зафиксировали нарушения боевиками договоренностей по отводу от линии разграничения военной техники

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. Беспилотники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали факты нарушения боевиками договоренности об отводе от линии разграничения военной техники и вооружения, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В ОБСЕ зафиксировали нарушения боевиками договоренностей по отводу от линии разграничения военной техники

“По данным отчетов СММ ОБСЕ, опубликованных в течение этой недели, во время выполнения наблюдательного полета БПЛА миссии ОБСЕ на неподконтрольной правительству Украины территории было зафиксировано вооружение с нарушением линии отвода на учебном полигоне вблизи населенного пункта Бугаевка Луганской области двенадцать самоходных гаубиц (2С1 „Гвоздика“, 122 мм), девять буксируемых гаубиц (Д-30А „Лягушка“, 122 мм) ”, - говорится в сообщении.

Также на учебном полигоне вблизи населенного пункта Миусинск Луганской области одна реактивная система залпового огня (БМ-21 “Град”, 122 мм) и вблизи населенного пункта Хрустальный Луганской области двадцать реактивных систем залпового огня (9K51, БМ-21 “Град”, 122 мм ).

Кроме того, зафиксировано вооружение, размещенное по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения:
• на учебном полигоне вблизи населенного пункта Бугаевка Луганской области семнадцать танков, три зенитных ракетных комплекса (9К35 “Стрела-10”)
• на учебном полигоне вблизи населенного пункта Круглик Луганской области двадцать пять танков;

• вблизи населенного пункта Лутугино Донецкой области десять танков;

• на полигоне вблизи населенного пункта Миусинск Луганской области девять самоходных гаубиц (2С1 “Гвоздика”, 122 мм), двенадцать буксируемых гаубиц (Д-30 “Лягушка”, 122 мм), один танк (Т-64), четыре зенитных ракетных комплексов (9К35 “Стрела-10”).

“УС СЦКК отмечает, что приведенные факты четко указывают на нарушение Минских договоренностей и достигнутых 22 июля 2020 договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня”, — отмечается в сообщении.

Напомним, 27 июля в полночь в районе проведения операции Объединенных сил начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

Однако, по словам Романа Бессмертного, “перемирие” на Донбассе провалено, но этот факт замалчивают.

По данным СМИ, главным ответственным за соблюдением “режима тишины” на Донбассе был определен главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Он неоднократно докладывал Президенту и делал публичные заявления о том, что “перемирие” якобы придерживается, потерь нет, а обстрелы называл “неприцельными”, “эмоциональными”, “провокационными”.

Также заявлял, что обстрелы со стороны оккупантов якобы “вообще можно не учитывать” из-за их “единичности”.

Зато по словам волонтеров, за время “перемирие” погибли 2 военных и еще 6 получили ранения. Но все эти потери и травмы не признаются боевыми.

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