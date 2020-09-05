В ОБСЄ зафіксували порушення бойовиками домовленостей щодо відведення від лінії розмежування військової техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Безпілотники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували факти порушення бойовиками домовленості про відведення від лінії розмежування військової техніки та озброєння, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
“За даними звітів СММ ОБСЄ, опублікованих протягом цього тижня, під час виконання спостережного польоту БПЛА місії ОБСЄ на непідконтрольній урядові України території було зафіксовано озброєння з порушенням лінії відведення на навчальному полігоні поблизу населеного пункту Бугаївка Луганської області дванадцять самохідних гаубиць (2С1 „Гвоздика“, 122 мм), дев’ять буксируваних гаубиць (Д-30А „Жаба“, 122 мм)”, — йдеться в повідомленні.
Також на навчальному полігоні поблизу населеного пункту Міусинськ Луганської області одна реактивна система залпового вогню (БМ-21 “Град”, 122 мм) та поблизу населеного пункту Хрустальний Луганської області двадцять реактивних систем залпового вогню (9K51, БМ-21 “Град”, 122 мм).
Окрім того, зафіксоване озброєння, розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання:
• на навчальному полігоні поблизу населеного пункту Бугаївка Луганської області сімнадцять танків, три зенітних ракетних комплекси (9К35 “Стріла-10”);
• на навчальному полігоні поблизу населеного пункту Круглик Луганської області двадцять п’ять танків;
• поблизу населеного пункту Лутугине Донецької області десять танків;
• на полігоні поблизу населеного пункту Міусинськ Луганської області дев’ять самохідних гаубиць (2С1 “Гвоздика”, 122 мм), дванадцять буксируваних гаубиць (Д-30 “Жаба”, 122 мм), один танк (Т-64), чотири зенітних ракетних комплексів (9К35 “Стріла-10”).
“УС СЦКК наголошує, що наведені факти чітко вказують на порушення Мінських домовленостей та досягнутих 22 липня 2020 домовленостей щодо заходів із посилення режиму припинення вогню”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, 27 липня опівночі в районі проведення операції Об’єднаних сил почався повний і всеосяжний режим припинення вогню.
Водночас, за словами Романа Безсмертного, "перемир'я" на Донбасі провалено, але цей факт замовчують.
За даними ЗМІ, головним відповідальним за дотриманням "режиму тиші" на Донбасі був визначений головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Він неодноразово доповідав Президенту і робив публічні заяви про те, що "перемир'я" нібито дотримується, втрат немає, а обстріли називав "неприцільними", "емоційними", "провокаційними".
Також заявляв, що обстріли з боку окупантів нібито "взагалі можна не враховувати" через їх "одиничність".
Натомість за словами волонтерів, за час "перемир'я" загинуло 2 військових і ще 6 отримали поранення. Але всі ці втрати і травми не визнаються бойовими.