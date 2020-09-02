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Безсмертний заявив про провал "перемир'я" на Донбасі, який замовчують

Київ • УНН

 • 16997 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Так зване "перемир'я на Донбасі" не відбулося - війна триває. Таку думку в ефірі одного з українських телеканалів висловив представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі у 2015-2016 і 2019 роках Роман Безсмертний, інформує УНН.

Безсмертний заявив про провал "перемир'я" на Донбасі, який замовчують

"Це війна іншим способом. Це затишшя потрібно було тільки для того, щоб переорієнтуватися на ситуацію у Білорусі", - підкреслив він.

За словами Безсмертного, повідомлення про відсутність бойових дій на Донбасі не відповідають дійсності.

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"У день святкування Дня Незалежності було оголошено, що не стріляють. Це неправда", - сказав він.

Безсмертний додав, що незважаючи на припинення діяльності диверсійно-розвідувальних груп і снайперів, окупаційні війська продовжують застосовувати проти ЗСУ гранатомети, стрілецьку зброю, безпілотні літальні апарати для закидання вибухівки.

"Скажіть мені, це мир, або це війна іншим способом?" - запитав він.

Відзначимо, за даними зі ЗМІ, головним відповідальним за дотриманням "режиму тиші" на Донбасі був визначений головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Він неодноразово доповідав Президенту і робив публічні заяви про те, що "перемир'я" нібито дотримується, втрат немає, а обстріли дійсно називав "неприцільними", "емоційними", "провокаційними". Також заявляв, що обстріли з боку окупантів нібито "взагалі можна не враховувати" через їх "одиничність".

Зате статистика ОБСЄ показує зворотне і констатує, наприклад, більше 800 порушень так званого "перемир'я".

Нагадаємо, що військові експерти прогнозують швидку ротацію Хомчака. По-перше, "це людина не з команди Президента", зазначає Олег Жданов. А по-друге, за час його керівництва армією, на адресу ЗСУ не стихає шквал конструктивної критики, додає депутат Михайло Бондар.

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