Бессмертный заявил о провале "перемирия" на Донбассе, который замалчивают

"Это война другим способом. Это затишье нужно было только для того, чтобы переориентироваться на ситуацию в Беларуси", – подчеркнул он.

По словам Бессмертного, сообщение об отсутствии боевых действий на Донбассе не соответствуют действительности.

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"В день празднования Дня Независимости было объявлено, что не стреляют. Это неправда", - сказал он.

Бессмертный добавил, что несмотря на прекращение деятельности диверсионно-разведывательных групп и снайперов, оккупационные войска продолжают применять против ВСУ гранатометы, стрелковое оружие, беспилотные летательные аппараты для заброса взрывчатки.

"Скажите мне, это мир, или это война другим способом?" - спросил он.

Отметим, по данным из СМИ, главным ответственным за соблюдением "режима тишины" на Донбассе был определен главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Он неоднократно докладывал Президенту и делал публичные заявления о том, что "перемирие" якобы придерживается, потерь нет, а обстрелы действительно называл "неприцельными", "эмоциональными", "провокационными". Также заявлял, что обстрелы со стороны оккупантов якобы "вообще можно не учитывать" из-за их "одиночности".

Зато статистика ОБСЕ показывает обратное и констатирует, например, более 800 нарушений так называемого "перемирия".

Напомним, что военные эксперты прогнозируют скорую ротацию Хомчака. Во-первых, "это человек не из команды Президента", отмечает Олег Жданов. А во-вторых, за время его руководства армией, в адрес ВСУ не утихает шквал конструктивной критики, добавляет депутат Михаил Бондарь.