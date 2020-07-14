В Оболонском районе столицы в клумбе обнаружили муляж гранаты
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В Оболонское отделение полиции поступила информация, что в клумбе лежит граната. Прибывшие на место происшествия взрывотехники сообщили, что это муляж. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Оболонского управления полиции ГУНП в Киеве.
Отвечая на вопрос, действительно ли на Героев Днепра в клумбе была обнаружена граната, в полиции заявили: "Да".
"Но это не боевая граната, это муляж, взрывотехники изъяли этот муляж и уехали с места", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, в Сырецком парке Киева наряд Муниципальной охраны обнаружил "растяжку" с гранатой, которая оказалась не боевой.