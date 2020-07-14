В Оболонському районі столиці у клумбі виявили муляж гранати
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. До Оболонського відділення поліції надійшла інформація, що у клумбі лежить граната. Прибулі на місце події вибухотехніки повідомили, що це муляж. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі Оболонського управління поліції ГУНП у місті Києві.
Відповідаючи на питання, чи дійсно на Героїв Дніпра у клумбі була виявлена граната, у поліції заявили: "Так".
"Але це не бойова граната, це муляж, вибухотехніки вилучили цей муляж і поїхали з місця", - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, у Сирецькому парку міста Києва наряд Муніципальної охорони виявив "розтяжку" з гранатою, яка виявилася не бойовою.