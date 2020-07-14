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В Оболонському районі столиці у клумбі виявили муляж гранати

В Оболонському районі столиці у клумбі виявили муляж гранати

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. До Оболонського відділення поліції надійшла інформація, що у клумбі лежить граната. Прибулі на місце події вибухотехніки повідомили, що це муляж. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі Оболонського управління поліції ГУНП у місті Києві.

Відповідаючи на питання, чи дійсно на Героїв Дніпра у клумбі була виявлена граната, у поліції заявили: "Так".

"Але це не бойова граната, це муляж, вибухотехніки вилучили цей муляж і поїхали з місця", - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, у Сирецькому парку міста Києва наряд Муніципальної охорони виявив "розтяжку" з гранатою, яка виявилася не бойовою.

Українські Національні Новини

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