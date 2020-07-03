У столичному парку виявили "розтяжку" з гранатою

“Граната в Сирецькому парку Києва. Черговий наряд Муніципальної Охорони виявив „розтяжку“. На щастя, виявилось, що граната не бойова. Проте у випадку детонування такої іграшки переляк вам гарантовано. Особливо небезпечна подібна знахідка для дітлахів. Чийсь жарт міг обернутися трагедією”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у селі Бабайківка на подвір’ї житлового будинку вибухнула граната, закладена невідомим.