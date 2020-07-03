В столичном парке обнаружили "растяжку" с гранатой
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В Сырецком парке Киева наряд Муниципальной Варты обнаружил "растяжку" с гранатой, которая оказалась не боевой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Муниципальную Варту Киева.
"Граната в Сырецком парке Киева. Дежурный наряд Муниципальной Варты обнаружил "растяжку". К счастью, оказалось, что граната не боевоая. Однако в случае детонирования такой игрушки испуг вам гарантирован. Особенно опасна подобная находка для детей. Чья-то шутка могла обернуться трагедией", - говорится в сообщении.
Напомним, в селе Бабайковка во дворе жилого дома взорвалась граната, заложенная неизвестным.