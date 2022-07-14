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В обход санкций: бывшие сотрудники российского концерна руководят дубайской компанией по фрахтованию

В обход санкций: бывшие сотрудники российского концерна руководят дубайской компанией по фрахтованию

Киев • УНН

 • 705531 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. После начала войны ряд российских компаний оказались под санкциями. Ограничение наложили и на концерн “Уралхим” – одну из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений в россии, СНГ и Восточной Европе, которым руководил бизнесмен Дмитрий Мазепин. Однако оказалось, что “Уралхим” не оставляет желания обойти санкции и продолжать работать с другими странами. Какие схемы может использовать для этого российское предприятие – читайте в материале УНН.

Фрахтование в Дубае

В Дубае (ОАЭ) зарегистрирована фирма Quest Group DMCC – компания производит нефть, химикаты и продукцию из стали, имеет офисы чуть ли не по всему миру. Также Quest Group DMCC занимается фрахтованием – соглашениями о найме судов для выполнения рейсов на оговоренный период времени.

Оказалось, что большая часть менеджерского состава компании ранее работала в российском концерне “Уралхим”. Это, в частности, Игорь Бетев и Сергей Гончарук. Они отмечают в своих профилях LinkedIn, что работают сейчас в Quest Group, однако являются бывшими сотрудниками дочерних компаний концерна “Уралхима”: Uralchem ​​Trading SIA (также известной как Trading Uralchem ​​SIA) и Uralkali Trading SIA.

Андрей Пашковский сообщает в своем профиле в LinkedIn, что он является менеджером по фрахтованию компании Quest Group, базирующейся в Дубае и Латвии. Он также утверждает, что "Quest Group (…), Dubai имеет эксклюзивные полномочия для фрахтования товаров от имени (…) Uralchem ​​и Uralkali".

Пашковский указывает, что он живет в Таллине, Эстония, но работал в австрийской и германской компании как чартерный менеджер и судовой брокер в Латвии.

Евгений Курсаков отмечает в своем профиле в LinkedIn, что он является менеджером по фрахтованию в Quest Group, базирующемся в Дубае. Он опубликовал в своем профиле несколько новостей об "Уралкалие" и, в общем, связан с сотрудниками "Уралкалия". Курсаков являлся бывшим студентом Государственной морской академии имени адмирала Макарова в Санкт-Петербурге с 2001 по 2007 год. Пашковский и Бетев также являлись студентами этой академии в прошлом.

26 мая 2021 года Пашковский и Гончарук представляли компанию Quest Group на Odessa Shipping Party 2021 в Одессе, Украина, в рамках Дней зерна и моря.

Ранее на официальном корпоративном веб-сайте Quest Group также находились логотипы компаний "Уралхим" и "Уралкалий", однако пока они отсутствуют.

Также с платформы онлайн-бронирования исчезло заявление о том, что фрахтование "поддерживается грузами Uralkali Trading, Uralchem ​​Trading, SIB Anthracite Group, Elgacoal".

Итак, сотрудничают ли дочерние компании “Уралхима” и Quest Group DMCC - точно неизвестно. Однако факт того, что ОАЭ не наложило санкции на страну-агрессора, а Дубай стал столицей “отмывания” российских денег, может косвенно указывать на то, что сотрудничество рф и ОАЭ по фрахтованию продукции и транспортировке ее в дальнейшем в другие страны – до сих пор продолжается.

Напомним

В латвийском городе Вентспилс находится предприятие Ventamonjaks, более 50% акций которого принадлежат Мазепину.

Бизнесмен попал под санкции ЕС из-за чего счета Ventamonjaks оказались замороженными и оно не смогло расплатиться за услуги по хранению 40 тысяч тонн жидкого аммиака.

Как сообщают латвийские СМИ, в июне месяце этот аммиак исчез со складов, однако куда он девался - неизвестно.

Журналисты издания присылали запросы в разные инстанции, но ответа от компании Ventamonjaks об изъятом товаре так и не последовало. От интервью отказались и в Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития Латвии, отмечают журналисты.

Они изучили маршрутный лист судна из которого следует, что один из танкеров с аммиаком, вышедших из Вентспилса, останавливался на Мальте и затем вошел в порт Туниса, а другой еще в начале июня находился в Средиземном море.

Вопрос, не открывает ли этот путь окно для санкционных компаний, чтобы получить некоторую свободу действий с грузом, который в настоящее время пользуется повышенным спросом на рынке, может ли это быть завершением сделки, начатой ​​до санкций, остается без ответа.

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