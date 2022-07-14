В обхід санкцій: колишні співробітники російського концерну керують дубайською компанією з фрахтування

Фрахтування в Дубаю

В Дубаю (ОАЕ) зареєстрована фірма Quest Group DMCC - компанія виробляє нафту, хімікати та продукцію зі сталі, має офіси чи не по всьому світу. Також Quest Group DMCC займається фрахтуванням - угодами про наймання суден для виконання рейсів на обумовлений період часу.

Виявилося, що велика частина менеджерського складу компанії раніше працювала в російському концерні “Уралхім”. Це, зокрема - Ігор Бетєв та Сергій Гончарук. Вони зазначають у своїх профілях LinkedIn, що зараз працюють у Quest Group, однак є колишніми співробітниками дочірніх компаній концерну “Уралхіму”: Uralchem ​​Trading SIA (також відомої як Trading Uralchem ​​SIA) та Uralkali Trading SIA.

Андрій Пашковський повідомляє у своєму профілі в LinkedIn, що він є менеджером із фрахтування компанії Quest Group, що базується в Дубаю та Латвії. Він також стверджує, що "Quest Group (…), Dubai має ексклюзивні повноваження для фрахтування товарів від імені (…) Uralchem ​​і Uralkali".

Пашковський вказує, що він живе в Талліні, Естонія, але працював в австрійській і німецькій компанії як чартерний менеджер і судновий брокер у Латвії.

Євгеній Курсаков зазначає у своєму профілі в LinkedIn, що він є менеджером з фрахтування в Quest Group, що базується в Дубаю. Він опублікував у своєму профілі кілька новин про "Уралкалій" і, загалом, пов’язаний із співробітниками "Уралкалію". Курсаков був колишнім студентом Державної морської академії імені адмірала Макарова в Санкт-Петербурзі з 2001 по 2007 рік. Пашковський і Бетєв також були студентами цієї академії в минулому.

26 травня 2021 року Пашковський і Гончарук представляли компанію Quest Group на Odessa Shipping Party 2021 в Одесі, Україна, в рамках Днів зерна і моря.

Раніше на офіційному корпоративному веб-сайті Quest Group також знаходились логотипи компаній "Уралхім" і "Уралкалій", однак наразі вони відсутні.

Також з платформи онлайн-бронювання зникла заява про те, що фрахтування "підтримується вантажами Uralkali Trading, Uralchem ​​Trading, SIB Anthracite Group, Elgacoal".

Отож чи співпрацюють наразі дочірні компанії “Уралхіму” та Quest Group DMCC - достеменно невідомо. Однак факт того, що ОАЕ не наклало санкції на країну-агресора, а Дубай став столицею “відмивання” російських грошей, може опосередковано вказувати на те, що співпраця рф та ОАЕ щодо фрахтування продукції та транспортування її у подальшому в інші країни - досі продовжується.

Нагадаємо

У латвійському місті Вентспілс знаходиться підприємство Ventamonjaks, понад 50% акцій якого належать Мазепіну.

Бізнесмен потрапив під санкції ЄС через що рахунки Ventamonjaks виявилися замороженими і воно не змогло розплатитися за послуги зі зберігання 40 тисяч тонн рідкого аміаку.

Як повідомляють латвійські ЗМІ, у червні місяці цей аміак зник зі складів, проте куди він подівся - достеменно невідомо.

Журналісти видання надсилали запити до різних інстанцій, але відповіді від компанії Ventamonjaks про вилучений товар так і не надійшло. Від інтерв'ю відмовилися і в Міністерстві охорони навколишнього середовища та регіонального розвитку Латвії, наголошують журналісти.

Вони вивчили маршрутний лист судна з якого випливає, що один з танкерів з аміаком, що вийшли з Вентспілса, зупинявся на Мальті і потім увійшов до порту Тунісу, а інший ще на початку червня перебував у Середземному морі.

Питання, чи не відкриває цей шлях вікно для санкційних компанії, щоб отримати деяку свободу дій з вантажем, який в даний час користується підвищеним попитом на ринку, чи це може бути завершенням угоди, розпочатої до санкцій, залишається без відповіді.