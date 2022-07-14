В обхід санкцій: колишні співробітники російського концерну керують дубайською компанією з фрахтування

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 34923 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 81079 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 121085 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 172568 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 169942 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 169987 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 147487 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 115326 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108539 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 307935 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.7 м/с
93 %
745 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

1 квітня, 14:01 • 79154 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

1 квітня, 14:01 • 67387 перегляди

Через погодні умови та близькі вибухи: у Харкові замінили прапор на найвищому флагштоку

1 квітня, 15:15 • 40841 перегляди

Військові знову можуть придбати квитки зі спецрезерву Укрзалізниці в Армія+

1 квітня, 15:34 • 32739 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 37247 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 182152 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 307937 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 569215 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 513088 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 713753 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 37247 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 92172 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 119814 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 142829 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 156378 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

В обхід санкцій: колишні співробітники російського концерну керують дубайською компанією з фрахтування

В обхід санкцій: колишні співробітники російського концерну керують дубайською компанією з фрахтування

Київ • УНН

 • 705547 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Після початку війни низка російських компаній опинилися під санкціями. Обмеження наклали й на концерн “Уралхім” - одну з найбільших компаній на ринку мінеральних добрив у росії, СНД та Східній Європі, яким керував бізнесмен Дмитро Мазепін. Однак виявилося, що “Уралхім” не покидає бажання обійти санкції та продовжувати працювати з іншими країнами. Які схеми може використовувати для цього російське підприємство - читайте в матеріалі УНН.

Фрахтування в Дубаю

В Дубаю (ОАЕ) зареєстрована фірма Quest Group DMCC - компанія виробляє нафту, хімікати та продукцію зі сталі, має офіси чи не по всьому світу. Також Quest Group DMCC займається фрахтуванням - угодами про наймання суден для виконання рейсів на обумовлений період часу.

Виявилося, що велика частина менеджерського складу компанії раніше працювала в російському концерні “Уралхім”. Це, зокрема - Ігор Бетєв та Сергій Гончарук. Вони зазначають у своїх профілях LinkedIn, що зараз працюють у Quest Group, однак є колишніми співробітниками дочірніх компаній концерну “Уралхіму”: Uralchem ​​Trading SIA (також відомої як Trading Uralchem ​​SIA) та Uralkali Trading SIA.

Андрій Пашковський повідомляє у своєму профілі в LinkedIn, що він є менеджером із фрахтування компанії Quest Group, що базується в Дубаю та Латвії. Він також стверджує, що "Quest Group (…), Dubai має ексклюзивні повноваження для фрахтування товарів від імені (…) Uralchem ​​і Uralkali".

Пашковський вказує, що він живе в Талліні, Естонія, але працював в австрійській і німецькій компанії як чартерний менеджер і судновий брокер у Латвії.

Євгеній Курсаков зазначає у своєму профілі в LinkedIn, що він є менеджером з фрахтування в Quest Group, що базується в Дубаю. Він опублікував у своєму профілі кілька новин про "Уралкалій" і, загалом, пов’язаний із співробітниками "Уралкалію". Курсаков був колишнім студентом Державної морської академії імені адмірала Макарова в Санкт-Петербурзі з 2001 по 2007 рік. Пашковський і Бетєв також були студентами цієї академії в минулому.

26 травня 2021 року Пашковський і Гончарук представляли компанію Quest Group на Odessa Shipping Party 2021 в Одесі, Україна, в рамках Днів зерна і моря.

Раніше на офіційному корпоративному веб-сайті Quest Group також знаходились логотипи компаній "Уралхім" і "Уралкалій", однак наразі вони відсутні.

Також з платформи онлайн-бронювання зникла заява про те, що фрахтування "підтримується вантажами Uralkali Trading, Uralchem ​​Trading, SIB Anthracite Group, Elgacoal".

Отож чи співпрацюють наразі дочірні компанії “Уралхіму” та Quest Group DMCC - достеменно невідомо. Однак факт того, що ОАЕ не наклало санкції на країну-агресора, а Дубай став столицею “відмивання” російських грошей, може опосередковано вказувати на те, що співпраця рф та ОАЕ щодо фрахтування продукції та транспортування її у подальшому в інші країни - досі продовжується.

Нагадаємо

У латвійському місті Вентспілс знаходиться підприємство Ventamonjaks, понад 50% акцій якого належать Мазепіну.

Бізнесмен потрапив під санкції ЄС через що рахунки Ventamonjaks виявилися замороженими і воно не змогло розплатитися за послуги зі зберігання 40 тисяч тонн рідкого аміаку.

Як повідомляють латвійські ЗМІ, у червні місяці цей аміак зник зі складів, проте куди він подівся - достеменно невідомо.

Журналісти видання надсилали запити до різних інстанцій, але відповіді від компанії Ventamonjaks про вилучений товар так і не надійшло. Від інтерв'ю відмовилися і в Міністерстві охорони навколишнього середовища та регіонального розвитку Латвії, наголошують журналісти.

Вони вивчили маршрутний лист судна з якого випливає, що один з танкерів з аміаком, що вийшли з Вентспілса, зупинявся на Мальті і потім увійшов до порту Тунісу, а інший ще на початку червня перебував у Середземному морі.

Питання, чи не відкриває цей шлях вікно для санкційних компанії, щоб отримати деяку свободу дій з вантажем, який в даний час користується підвищеним попитом на ринку, чи це може бути завершенням угоди, розпочатої до санкцій, залишається без відповіді.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Bitcoin
$85,098.20
Золото
$3,144.90
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,911.90