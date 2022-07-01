Як Дубай став притулком для криміналітету та столицею “відмивання” грошей

Деталі

Як зазначають розслідувачі, іноземні компанії та приватні особи інвестували в ринок житла Дубая близько 145 млн дол. При цьому конкретні власники житла часто невідомі, оскільки купівля здійснюється через фіктивні компанії, зареєстровані в інших податкових притулках.

За даними "витоку", серед тих, хто обирає нерухомість у Дубаї, чимало російських підсанкційних політиків та олігархів. Росіяни – одна з найбільших груп іноземних інвесторів у дубайську нерухомість. Загалом понад 5 тис. громадян та пов'язаних з рф людей володіють майже 10 тис. об'єктів нерухомості. Більшість із них – маловідомі приватні особи, хоча є серед них і політики, чиновники, олігархи.

Наприклад, колишній "прем'єр-міністр" так званої "днр", а нині депутат держдуми олександр бородай, який перебуває під санкціями ЄС, США, Великої Британії, Швейцарії, Канади та Австралії. Ще один росіянин, що згадується у “витоку” - Руслан Байсаров, який розповідав про свою дружбу з кадировим.

Також у “витоку” згадуються фігуранти з міжнародного кримінального середовища. Зокрема - Деніел Кінахан, підозрюваний у торгівлі кокаїном та відмиванні коштів. Суди в Ірландії та Великій Британії дійшли висновку, що “Організована злочинна група Кінахана” причетна до міжнародного обігу наркотиків та вогнепальної зброї, а також до міжнародного “відмивання” грошей. Окрім цього, Кінахан перебуває під санкціями США. Сам він заперечував, що був кримінальним авторитетом.

Під час аналізу даних “витоку” журналісти з'ясували, що серед власників нерухомості у Дубаї є засуджені злочинці та особи, яким висунуто кримінальні обвинувачення. Так журналісти з Норвегії визначили, що особи, пов'язані зі злочинами, мають 20% усієї нерухомості, зареєстрованої на жителів цієї країни. Серед них і колишні жителі Норвегії, які втекли до Дубаю, щоб уникнути обвинувачень на батьківщині. Тобто кожен п'ятий об'єкт належить злочинцям.

Екстрадиція з ОАЕ

Згідно з оцінкою правозахисної групи “Tax Justice Network”, у Дубаї заплющують очі на іноземні фінансові злочини, і це привабило в емірат великі фінансові потоки та деяких відомих у світі злочинців.

Повідомляється, що ОАЕ не мають договору про екстрадицію з ЄС, США, Німеччиною та багатьма іншими країнами. І це дає можливість злочинцям переховуватись там від правосуддя.

Україна має такий договір, який діє ще з 2012 року, і зараз українські правоохоронці займаються підготовкою документів для екстрадиції одного з підозрюваних, який проживає в ОАЕ.

Це - одесит Руслан Тарпан, підозрюваний у справі про розкрадання бюджетних коштів на проекті “Глибоководний випуск”. Через звинувачення йому вже обрали запобіжний захід - заочний арешт.

В Україні йому загрожує до 12 років позбавлення волі.



