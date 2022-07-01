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Як Дубай став притулком для криміналітету та столицею “відмивання” грошей

Як Дубай став притулком для криміналітету та столицею “відмивання” грошей

Київ • УНН

 • 362169 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Серед інвесторів у дубайську нерухомість нерідко можна зустріти підсанкційних політиків та олігархів, фінансових злочинців та корумпованих чиновників. Про це свідчать дані “витоку”, отриманого “Центром перспективних оборонних досліджень” (“C4ADS”) та розслідування, проведеного норвезьким фінансовим виданням “Е24”, передає УНН.

Деталі

Як зазначають розслідувачі, іноземні компанії та приватні особи інвестували в ринок житла Дубая близько 145 млн дол. При цьому конкретні власники житла часто невідомі, оскільки купівля здійснюється через фіктивні компанії, зареєстровані в інших податкових притулках.

За даними "витоку", серед тих, хто обирає нерухомість у Дубаї, чимало російських підсанкційних політиків та олігархів. Росіяни – одна з найбільших груп іноземних інвесторів у дубайську нерухомість. Загалом понад 5 тис. громадян та пов'язаних з рф людей володіють майже 10 тис. об'єктів нерухомості. Більшість із них – маловідомі приватні особи, хоча є серед них і політики, чиновники, олігархи.

Наприклад, колишній "прем'єр-міністр" так званої "днр", а нині депутат держдуми олександр бородай, який перебуває під санкціями ЄС, США, Великої Британії, Швейцарії, Канади та Австралії. Ще один росіянин, що згадується у “витоку” - Руслан Байсаров, який розповідав про свою дружбу з кадировим.

Також у “витоку” згадуються фігуранти з міжнародного кримінального середовища. Зокрема - Деніел Кінахан, підозрюваний у торгівлі кокаїном та відмиванні коштів. Суди в Ірландії та Великій Британії дійшли висновку, що “Організована злочинна група Кінахана” причетна до міжнародного обігу наркотиків та вогнепальної зброї, а також до міжнародного “відмивання” грошей. Окрім цього, Кінахан перебуває під санкціями США. Сам він заперечував, що був кримінальним авторитетом.

Під час аналізу даних “витоку” журналісти з'ясували, що серед власників нерухомості у Дубаї є засуджені злочинці та особи, яким висунуто кримінальні обвинувачення. Так журналісти з Норвегії визначили, що особи, пов'язані зі злочинами, мають 20% усієї нерухомості, зареєстрованої на жителів цієї країни. Серед них і колишні жителі Норвегії, які втекли до Дубаю, щоб уникнути обвинувачень на батьківщині. Тобто кожен п'ятий об'єкт належить злочинцям.

Екстрадиція з ОАЕ

Згідно з оцінкою правозахисної групи “Tax Justice Network”, у Дубаї заплющують очі на іноземні фінансові злочини, і це привабило в емірат великі фінансові потоки та деяких відомих у світі злочинців.

Повідомляється, що ОАЕ не мають договору про екстрадицію з ЄС, США, Німеччиною та багатьма іншими країнами. І це дає можливість злочинцям переховуватись там від правосуддя.

Україна має такий договір, який діє ще з 2012 року, і зараз українські правоохоронці займаються підготовкою документів для екстрадиції одного з підозрюваних, який проживає в ОАЕ.

Це - одесит Руслан Тарпан, підозрюваний у справі про розкрадання бюджетних коштів на проекті “Глибоководний випуск”. Через звинувачення йому вже обрали запобіжний захід - заочний арешт

В Україні йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

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