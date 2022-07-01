Как Дубай стал убежищем для криминалитета и столицей "отмывания" денег

Детали

Как отмечают расследователи, иностранные компании и частные лица инвестировали в рынок жилья Дубая порядка 145 млн долл. При этом конкретные владельцы жилья часто неизвестны, так как покупка совершается через фиктивные компании, зарегистрированные в других налоговых убежищах.

Согласно данным “утечки”, среди тех, кто выбирает недвижимость в Дубае, немало российских подсанкционных политиков и олигархов. Россияне - одна из крупнейших групп иностранных инвесторов в дубайскую недвижимость. В общем более 5 тыс. граждан и связанных с рф людей владеют почти 10 тыс. объектов недвижимости. Большинство из них - малоизвестные частные лица, хотя есть среди них и политики, чиновники, олигархи.

Например, бывший "премьер-министр" так называемой “днр”, а ныне депутат госдумы александр бородай, который находится под санкциями ЕС, США, Великобритании, Швейцарии, Канады и Австралии. Ещё один россиянин, упоминающийся в “утечке” - Руслан Байсаров, который рассказывал о своей дружбе с кадыровым.

Также в “утечке” упоминаются фигуранты из международной криминальной среды. В частности - Дэниел Кинахан, подозреваемый в торговле кокаином и отмывании средств. Суды в Ирландии и Великобритании пришли к выводу, что “Организованная преступная группа Кинахана” причастна к международному обороту наркотиков и огнестрельного оружия, а также к международному “отмыванию” денег. Помимо этого, Кинахан находится под санкциями США. Сам он отрицал, что был криминальным авторитетом.

При анализе данных “утечки” журналисты выяснили, что среди владельцев недвижимости в Дубае есть осужденные преступники и лица, которым предъявлены уголовные обвинения. Так журналисты из Норвегии определили, что лица, связанные с преступлениями, владеют 20% всей недвижимости, зарегистрированной на жителей этой страны. Среди них и бывшие жители Норвегии, которые бежали в Дубай, чтобы избежать обвинений на родине. То бишь, каждый пятый объект принадлежит преступникам.

Экстрадиция из ОАЭ

Согласно оценке правозащитной группы “Tax Justice Network”, в Дубае закрывают глаза на иностранные финансовые преступления, и это привлекло в эмират большие финансовые потоки и некоторых известных в мире преступников.

Сообщается, что у ОАЭ нет договора об экстрадиции с ЕС, США, Германией и многими другими странами. И это дает возможность преступникам укрываться там от правосудия.

Украина имеет такой договор, который действует еще с 2012 года, и сейчас украинские правоохранители занимаются подготовкой документов для экстрадиции одного из подозреваемых, проживающих в ОАЭ.

Это – одессит Руслан Тарпан, подозреваемый по делу о хищении бюджетных средств на проекте “Глубоководный выпуск”. По обвинению ему уже избрали меру пресечения - заочный арест.

В Украине ему грозит до 12 лет лишения свободы.



