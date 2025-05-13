В ОАЭ разрешили оплачивать коммунальные услуги криптовалютой через Crypto.com

Департамент финансов (DOF) правительства Дубая, ответственный за составление ежегодного общего бюджета, разрешил оплачивать услуги в криптовалюте с помощью криптобиржи Crypto.com.

Передает УНН со ссылкой на CNBC.

Детали

Департамент финансов Дубая объявил о партнерстве с криптоплатформой Crypto.com, которая позволит оплачивать государственные услуги криптовалютами. Соглашение, формализованное на саммите Fintech в Дубае.

Партнерство соответствует стратегии безналичного расчета Дубая, целью которой является перевод 90% транзакций государственного и частного секторов на безналичные методы до 2026 года.

После завершения технических договоренностей по инициативе, физические лица и "бизнес-клиенты государственных учреждений" смогут оплачивать комиссии за услуги через цифровые кошельки на Crypto.com.

Платформа будет безопасно конвертировать эти платежи в эмиратские дирхамы и переводить их на счета Dubai Finance, обеспечивая упрощенную, безопасную и инновационную платежную систему - добавили в Dubai Finance.

Напомним

Большинство украинцев поддерживают легализацию криптовалют, но не ожидают быстрой популярности. По прогнозам, цифровые активы станут популярными через 10-15 лет. Об этом свидетельствует опрос, который провел УНН