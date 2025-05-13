В ОАЕ дозволили оплачувати комунальні послуги криптовалютою через Crypto.com

Департамент фінансів (DOF) уряду Дубая, відповідальний за складання щорічного загального бюджету дозволив сплачувати за послуги в криптовалюті за допомогою криптобіржі Crypto.com.

Передає УНН із посиланням на CNBC.

Деталі

Департамент фінансів Дубая оголосив про партнерство з криптоплатформою Crypto.com, яка дозволить оплачувати державні послуги криптовалютами. Угода, формалізована на саміті Fintech у Дубаї.

Партнерство відповідає стратегії безготівкового розрахунку Дубая, метою якої є переведення 90% транзакцій державного та приватного секторів на безготівкові методи до 2026 року.

Після завершення технічних домовленостей щодо ініціативи, фізичні особи та "бізнес-клієнти державних установ" зможуть сплачувати комісії за послуги через цифрові гаманці на Crypto.com.

Платформа безпечно конвертуватиме ці платежі в еміратські дирхами та переказуватиме їх на рахунки Dubai Finance, забезпечуючи спрощену, безпечну та інноваційну платіжну систему - додали у Dubai Finance.

Нагадаємо

Більшість українців підтримують легалізацію криптовалют, але не очікують швидкої популярності. За прогнозами, цифрові активи стануть популярними через 10-15 років. Про це свідчить опитування, яке провів УНН