В ОАЕ дозволили оплачувати комунальні послуги криптовалютою через Crypto.com
Київ • УНН
Уряд Дубая дозволив оплачувати держпослуги криптовалютами через Crypto.com. Це частина стратегії переходу на 90% безготівкових розрахунків до 2026 року.
Департамент фінансів (DOF) уряду Дубая, відповідальний за складання щорічного загального бюджету дозволив сплачувати за послуги в криптовалюті за допомогою криптобіржі Crypto.com.
Передає УНН із посиланням на CNBC.
Деталі
Департамент фінансів Дубая оголосив про партнерство з криптоплатформою Crypto.com, яка дозволить оплачувати державні послуги криптовалютами. Угода, формалізована на саміті Fintech у Дубаї.
Партнерство відповідає стратегії безготівкового розрахунку Дубая, метою якої є переведення 90% транзакцій державного та приватного секторів на безготівкові методи до 2026 року.
Після завершення технічних домовленостей щодо ініціативи, фізичні особи та "бізнес-клієнти державних установ" зможуть сплачувати комісії за послуги через цифрові гаманці на Crypto.com.
Платформа безпечно конвертуватиме ці платежі в еміратські дирхами та переказуватиме їх на рахунки Dubai Finance, забезпечуючи спрощену, безпечну та інноваційну платіжну систему
Нагадаємо
Більшість українців підтримують легалізацію криптовалют, але не очікують швидкої популярності. За прогнозами, цифрові активи стануть популярними через 10-15 років. Про це свідчить опитування, яке провів УНН