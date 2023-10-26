И.о. городского головы Чернигова сообщает о новых обысках у него
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако в своем Telegram-канале сообщил, что к нему домой пришли представители ГБР проводить обыски, пишет УНН.
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«Ломятся в квартиру с обыском. ГБР», - написал Ломако.
Дополнение
Это уже не первые обыски правоохранителей у Александра Ломако. 5 сентября СБУ проводила обыски в его доме.
В СБУ тогда сообщили, что проводят следственные мероприятия в рамках ранее открытого уголовного производства, касающегося злоупотреблений на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины. В том числе у Ломака.