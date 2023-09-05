СБУ проводить понад 20 обшуків через зловживання на відновленні енергетичної інфраструктури: у тому числі в Ломака
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Служба безпеки України проводить слідчі заходи у межах раніше відкритого кримінального провадження, що стосується зловживань на відновленні енергетичної інфраструктури України. Наразі у декількох областях здійснюються понад 20 обшуків. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі СБУ.
Джерела УНН в СБУ зазначили, що обшуки у виконувача обов'язків мера Чернігова Олександра Ломака відбуваються в межах справи щодо зловживань на відновленні енергетичної інфраструктури України.
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«Співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводять слідчі заходи у рамках раніше відкритого кримінального провадження, що стосується зловживань на відновленні енергетичної інфраструктури України. Наразі у декількох областях здійснюються понад 20 обшуків», - повідомили в СБУ.
У СБУ зазначили, що всі заходи відбуваються з дотриманням чинного законодавства.
Доповнення
Виконувач обов’язків мера Чернігова Олександр Ломако у своєму телеграм-каналі повідомляв, що в нього вдома СБУ проводить обшуки.