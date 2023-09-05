СБУ проводит более 20 обысков из-за злоупотреблений на восстановлении энергетической инфраструктуры: в том числе у Ломако

Источники УНН в СБУ отметили, что обыски у исполняющего обязанности мэра Чернигова Александра Ломако проходят в рамках дела о злоупотреблениях на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины.

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«Сотрудники СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора проводят следственные мероприятия в рамках ранее открытого уголовного производства, касающегося злоупотреблений на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины. Сейчас в нескольких областях осуществляются более 20 обысков», - сообщили в СБУ.

В СБУ отметили, что все мероприятия проходят с соблюдением действующего законодательства.

Дополнение

Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако в своем телеграм-канале сообщал, что у него дома СБУ проводит обыски.