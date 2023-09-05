У в.о. міського голови Чернігова СБУ проводить обшуки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако у своєму телеграм-каналі повідомив, що в нього вдома СБУ проводить обшуки, пише УНН.
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«В мене вдома обшуки. Зараз. Поки збирав дітей до школи, до мене завітала група представників СБУ. Будуть обшукувати квартиру», — написав Ломако.
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Він додав, що СБУ, ймовірно, шукатиме трансформатор, закуплений Черніговом торік.
Обшуки проводять, як пише Ломако, на підставі рішення Шевченківського суду Києва.
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