У в.о. міського голови Чернігова СБУ проводить обшуки

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«В мене вдома обшуки. Зараз. Поки збирав дітей до школи, до мене завітала група представників СБУ. Будуть обшукувати квартиру», — написав Ломако.

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Він додав, що СБУ, ймовірно, шукатиме трансформатор, закуплений Черніговом торік.

Обшуки проводять, як пише Ломако, на підставі рішення Шевченківського суду Києва.

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