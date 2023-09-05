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У в.о. міського голови Чернігова СБУ проводить обшуки

У в.о. міського голови Чернігова СБУ проводить обшуки

Київ • УНН

 • 515048 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако у своєму телеграм-каналі повідомив, що в нього вдома СБУ проводить обшуки, пише УНН.

Цитата

«В мене вдома обшуки. Зараз. Поки збирав дітей до школи, до мене завітала група представників СБУ. Будуть обшукувати квартиру», — написав Ломако.

Деталі

Він додав, що СБУ, ймовірно, шукатиме трансформатор, закуплений Черніговом торік. 

Обшуки проводять, як пише Ломако, на підставі рішення Шевченківського суду Києва.

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