Під час масштабних обшуків у військкоматах правоохоронці вилучили понад 10 000 медичних справ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Під час 200 одночасних обшуків територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, військово-лікарських та медико-соціальних експертних комісій правоохоронці вилучили понад 10 000 медичних справ. Про це повідомляє УНН із посиланням на Національну поліцію України.
Цитата
“За результатами проведення слідчих дій за місцем розташування МСЕК та ВЛК, у приміщеннях ТЦК та за місцем проживання причетних до «схем» осіб поліцейські вилучили понад 10 000 особових медичних справ, журнали реєстрації осіб, які пройшли та проходять комісії, тощо”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що підставою проведення масштабних обшуків стали виявлені корупційні схеми, до організації яких причетні службові особи. За винагороду фігуранти проваджень допомагали громадянам з оформленням групи інвалідності чи визнанням їх тимчасово непридатними до служби.
Усі вилучені матеріали будуть ретельно проаналізовані та перевірена законність їх одержання, вказали в Нацполіції.
Також діям службовців та цивільних осіб, які стали псевдохворими або отримали псевдоінвалідність, буде надана правова кваліфікація.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що правоохоронці проводять понад 200 одночасних обшуків територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, військово-лікарських та медико-соціальних експертних комісій на території всієї держав.